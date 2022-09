Eine 18-Jährige hat bei der Polizei den Diebstahl ihrer Tasche angezeigt. Wie die Beamten mitteilen, soll die junge Frau am Samstagabend gegen 18.45 Uhr beim Betreten des Edeka-Markts im Hilgard-Center ihre weiße Stofftasche mit Hardrock-Cafe´-Aufdruck dort in einem Spind abgelegt, diesen jedoch nicht verriegelt haben. Nach dem Einkaufen habe sie kurz nach 19 Uhr festgestellt, dass ihre Tasche fehlte. In dieser hätten sich Kosmetikartikel und ein Pullover im Gesamtwert von etwa 130 Euro befunden.