Es war eine teure Autofahrt für einen 31 Jahre alten Mann aus dem Saarpfalz-Kreis. Am Samstag, 1.20 Uhr, stoppte die Polizei das Auto des Mannes in der Altheimer Straße in Mittelbach. Bei der Kontrolle zeigte der Mann Anzeichen des Konsums von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest – dieser reagierte positiv auf THC, das in Cannabis enthalten ist – bestätigte den Verdacht der Streife. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm droht ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, berichtet die Polizei.