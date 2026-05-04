Zwei Fahrten ohne Führerschein, dazu Alkohol und Kokain: Ein 34-Jähriger musste sich erneut vor Gericht verantworten. Und das, obwohl er bereits einsitzt.

Weil er in seiner Bewährungszeit wieder straffällig wurde, wurde die Bewährung widerrufen, und der 34-Jährige wanderte im März in den Knast. Mitte Juli würde er entlassen. Jetzt stand er erneut vor dem Strafrichter: Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann zwei Fahrten ohne Fahrerlaubnis vor. Im Mai und im Juli 2025 wurde er auf einem Kraftrad in Bubenhausen erwischt. Beim zweiten Mal, kurz nach 1 Uhr, ergab die Blutprobe einen Alkoholwert von 0,85 Promille und wies zudem Reste von Kokain nach.

Der Angeklagte räume die Vorwürfe uneingeschränkt ein, sagte Verteidiger Max Kampschulte. Die derzeitige Haft sei für seinen Mandanten sehr schlimm, weil dessen Bruder 2024 in Haft Suizid begangen habe. Dem Angeklagten war diese emotionale Ausnahmesituation auch im Gerichtssaal anzumerken. Er ließ den Richter wissen, dass er gewillt sei, der Drogensucht zu entkommen, und bereit, zusammen mit seiner Partnerin eine Therapie zu machen. Sie lebe jetzt allein in der gemeinsamen Wohnung, und er telefoniere täglich aus der Haft heraus mit ihr. Um von den Drogen loszukommen, befindet er sich seit geraumer Zeit im Methadonprogramm.

Richter: Angeklagter nicht gefährlich für Allgemeinheit

Richter Matthias Heinzelmann verurteilte den 34-Jährigen wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten – wie von der Staatsanwaltschaft gefordert – und setzte die Bewährungszeit auf vier Jahre fest. Vor dem Ablauf von zwölf Monaten dürfe der Mann keine neue Fahrerlaubnis beantragen. Als Auflage bekam er mit, 150 gemeinnützige Arbeitsstunden beim Pfälzischen Verein zur sozialen Rechtspflege zu leisten und nach der Entlassung aus der JVA für ein Jahr zur ambulanten Drogenberatung zu gehen.

Er kenne den Angeklagten durch den Widerruf der letzten Bewährungsstrafe – weshalb dieser in Haft musste – und schätze ihn als nicht gefährlich für die Allgemeinheit ein. Deshalb habe er sich für eine Bewährungsstrafe entschieden, begründete Heinzelmann sein Urteil. Er gab dem 34-Jährigen mit auf den Weg, zuverlässig zu werden und das Leben in den Griff zu bekommen – „und dazu gehört die Drogenfreiheit“. Er appelliere an ihn, sich auch um eine stationäre Drogentherapie zu bemühen.