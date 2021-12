Am Freitagmorgen wurden zwei ältere Damen das Opfer von Dieben. Während ihres Einkaufs im Netto-Markt in der Quebecstraße wurde einer 80-Jährigen zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr die Geldbörse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag aus der Jackentasche entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, beklagt auch eine 72-jährige Frau, die zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr im Ärztehaus in der Rosengartenstraße war, den Verlust ihrer Geldbörse. Es ist noch unklar, ob sie den Geldbeutel mit zwei EC-Karten verlor oder ob er ihr gestohlen wurde. Fakt ist jedoch, dass jemand die beiden EC-Karten verwendet hat, um bei mehrmaligem Einsatz der Geldkarten 2000 Euro von ihrem Konto abzuheben. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332 9760 bittet um Hinweise auf die Täter.