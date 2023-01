Eine Mutter soll sich in Saarbrücken mit ihren beiden Kindern von einer Brüstung gestürzt haben. Das dreijährige Mädchen starb, die Mutter wurde schwer verletzt, das Einjährige überlebte mit leichten Verletzungen. Vor dem Schwurgericht sagten am Donnerstag ihr Vater und ihr Lebensgefährte aus. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken betreibt gegen die Mutter, eine promovierte Mathematikerin und erfolgreiche Unternehmensberaterin, ein Sicherungsverfahren wegen Mordes und versuchten Mordes. Wegen einer psychotischen Erkrankung sei die Beschuldigte schuldunfähig und könne deshalb nicht bestraft werden, so die Staatsanwältin. Sie will, dass die Beschuldigte auf Dauer in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier