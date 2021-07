Es gibt Gerichtsverfahren, die nur Verlierer hinterlassen. So auch in diesem Verfahren am Landgericht wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen. In erster Linie sind es die Misshandelten selbst, die noch jahrelang mit dem Erlittenen und den Traumata leben müssen.

Aber es gibt auch andere Verlierer. Zum Beispiel die Behörden und Jugendschutz-Organisationen.

Die Familie lebte fast zehn Jahre lang in einem Mehrfamilienhaus in einem Stadtteil von Zweibrücken. Ja: Es gab Hinweise, aber sie führten nicht dazu, dass den malträtierten Kindern Hilfe zuteil wurde.