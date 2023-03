Die Stadt will noch diesen Monat die Stelle des Leiters der Finanzabteilung ausschreiben. Kämmerer Julian Dormann geht im August, sein Stellvertreter nächstes Jahr.

Julian Dormann verlässt die Stadtverwaltung im Sommer und wird Haushalts- und Finanzdezernent der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Laut Bürgermeister und Finanzdezernent Christian Gauf (CDU) geht er im August. Die Stelle soll noch diesen Monat intern und extern ausgeschrieben werden. Dass Dormann die Stadt nach sieben Jahren als Kämmerer verlässt, sei „schon ein herber Verlust“, sagt Gauf. „Wir hoffen, dass wir jemanden finden, der das mit dem gleichen Enthusiasmus macht.“ Wenige Monate nach Dormann wird die Stadt auch den stellvertretenden Leiter der Kämmerei verlieren: Bruno Maier wird voraussichtlich nächstes Jahr in Ruhestand gehen, wie Gauf sagte, der ergänzte: „Was ich sehr bedauere.“ Bruno Maier hatte die Kämmerei über das Jahr 2015 für ein Jahr kommissarisch geleitet, als der frühere Kämmerer Friedrich Wagner in Pension gegangen war. Die Kämmerei kümmert sich um die Finanzen der Stadt und stellt zum Beispiel die Haushaltspläne auf.