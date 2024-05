Auf eine Höhe von zehn Metern türmt sich der Hausmüll, der wegen des Hochwassers vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken auf der Deponie entsorgt werden muss. Manch einer nutzt die Not der Menschen aus.

Man konnte ahnen, dass die Menge an Müll, die sich nach dem Jahrhunderthochwasser in und um Zweibrücken ansammelt, imposant sein würde. Und doch ist es geradezu niederschmetternd, sich den Müllberg zu betrachten, der sich auf der Mörsbacher Mülldeponie zusätzlich auftürmt und der weiter wächst. Wie viele Existenzen liegen da auf einem Haufen? Wie viele Erinnerungen gingen verloren? Das ist nur schwerlich fassbar. Geht man aber durch Zweibrücker Straßen oder durch die Region, trifft man kaum einen Menschen, der nicht wenigstens jemanden kennt, der von der Jahrhundertflut betroffen ist.

Sonderschichten für die UBZ-Mitarbeiter

Dennoch herrscht bei den Flutopfern noch immer Langmut. Elisabeth Platz, die das Hochwasser in Hornbach getroffen hat, sagt: „Wir sind dankbar. Wir haben noch Glück gehabt. Niemand ist gestorben. Niemand ist verletzt.“ Nur eine Katze habe von der Feuerwehr gerettet werden müssen.

Auf 1000 bis 1500 Kubikmeter schätzt Marcus Jung, als Abteilungsleiter des Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) für die Deponie verantwortlich, die bisher angelieferte Müllmenge. Er und seine Leute arbeiten mittlerweile wieder in regulären Schichten, können auch mal wieder in Ruhe zu Mittag essen. Die Sonderschichten am Pfingstwochenende stecken den UBZlern trotzdem in den Knochen. Wie lange es wohl dauert, den Müll aus der Stadt herauszuschaffen? „Ich kann das nicht sagen, weil ich die Situation in der Stadt momentan nicht kenne. Aber da stehen noch einige Container“, weiß Jung.

Elektrogeräte nach dem Trocknen testen

Vor der Entsorgung muss alles sortiert werden. Trotz ständiger Hinweise, dass dies zu unterlassen ist, werden auch Elektrogeräte in den Containern entsorgt. Darunter Kühlschränke und Waschmaschinen. „Da darf vieles nicht rein“, sagt Jung. Noch ärgerlicher: Gerüchte, wonach Nichtbetroffene die Notlage anderer ausnutzen, um ihren Sperrmüll loszuwerden, bestätigt Jung. „Das ist doch kein Hochwasserschaden. So ein Gerüst geht doch nicht von Wasser kaputt“, sagt er mit Blick auf ein Baugerüst, das beim Entladen eines Lastwagens aus jeder Menge Holz herausragt.

Übrigens müsste nicht jedes Elektrogerät, das im Wasser stand, entsorgt werden, sagt Jung. Es könne sich lohnen, das Gerät zunächst trocknen zu lassen und danach seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen.

