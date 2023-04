Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sollte ein kurzer Spieltag für die zweite Damenmannschaft des TC Althornbach in der A-Klasse werden. Denn nach zwei erfolgreich gespielten Einzelmatches und einem angefangenen Einzelspiel musste die Partie am Sonntag, 30. August, wegen starker Regenfälle unterbrochen werden. Die Gegnerinnen vom TC Waldmohr schenkten nach einer kurzen Wartezeit das gesamte Match, sodass der TCA die Partie am Ende eindeutig mit 14:0 gewann.

In den ersten beiden Matches auf der Tennisanlage des TC Althornbach am Hornbachstaden gewannen die Althornbacher Spielerinnen am Sonntagmorgen ihre beiden Spiele an den Positionen zwei und vier. TCA-Spielführerin