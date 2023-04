Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die SG Rieschweiler kann doch noch gewinnen und erhöhte ihr Punktekonto in der Verbandsliga-Abstiegsrunde auf zehn Zähler. Ursächlich dafür war der 2:1 (0:0)-Auswärtssieg am Sonntag beim FC Bienwald Kandel, auf den die SGR nun nur noch zwei Punkte Rückstand hat. Die Gastgeber ließen Chance um Chance aus, verzweifelten häufig an SGR-Torwart Jan Ohle, der mehrfach klasse parierte.

„Ich dachte, wir nehmen halt das 1:1 mit. Damit hätten wir gut leben können. Dann fällt das 2:1 für uns, und es sind alle Dämme gebrochen“, freute