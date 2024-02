Gute Nachrichten für alle, die im Neunkircher Lakai-Hallenbad schwimmen gehen wollen: Das Schwimmbad wird am kommenden Dienstag, 13. Februar, wieder öffnen. Das teilt die Neunkircher Pressestelle am Freitag mit. Wegen eines technischen Defekts an der Umwälzanlage musste das Bad der Lakai am Mittwoch geschlossen werden. Ohne die Anlage kann das Bad nicht betrieben werden, denn sie bereitet das Wasser auf, chlort und filtert es. Nun sind vier Module der Umwälzanlage erneuert worden. Die zum Lakai gehörende Sauna und das Bistro waren von der Schließung nicht betroffen.