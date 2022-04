Am Wochenende steigen die Gesundheitstage unter dem Motto „Zweibrücken gesund“ zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie. Verbunden wird das mit einem verkaufsoffenen Sonntag, der sich nicht nur auf die Fußgängerzone beschränkt.

Mit 43 Projektpartnern veranstalten der Gemeinsamhandel Zweibrücken und das Stadtmarketing am Samstag und Sonntag, 9. und 10. April, die Aktion „Zweibrücken gesund“ in der Innenstadt. Die Gesundheitstage gehen auf eine Idee von Citymanagerin Petra Stricker zurück. Seit sie hier 2015 tätig wurde, plante sie, eine solche Aktion zum 7. April, dem Weltgesundheitstag, in Zweibrücken zu etablieren. „Wir haben damals klein angefangen mit acht Partnern“, sagt sie zur RHEINPFALZ. Mit den Jahren wuchs die Veranstaltung, wurde dann aber von der Corona-Pandemie ausgebremst.

Als nun die Planungen wieder aufgenommen wurden, gab es laut Stricker keine Anlaufschwierigkeiten. „Seit Februar habe ich alte und neue Partner kontaktiert. Die Resonanz war sehr schnell sehr gut“, freut sich die Citymanagerin.

Livemusik und Flohmarkt

Petra Stricker betont, dass der Schwerpunkt auf dem Samstag liegen wird: „Da gibt es auf allen Plätzen – außer dem Schlossplatz – und in der Fußgängerzone Stände und Aktionen.“ Dazu zählt unter anderem die Aktion „Ohne Auto mobil“ der Umwelt- und Klimainitiative ZW-vernetzt auf dem Herzogplatz: Dort werden alternative Transportmittel präsentiert, zum Beispiel die neue Fahrrad-Rikscha.

Tags darauf folgt der verkaufsoffene Sonntag mit Livemusik auf dem Alexanderplatz und wieder einem Flohmarkt auf dem Schlossplatz. Abseits der Fußgängerzone haben am Sonntag auch Edeka Ernst, Möbel Martin und das Fashion Outlet jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

„Müssen alles wieder ankurbeln“

An beiden Tagen werden kostenlose Kutschfahrten angeboten – allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Die Touren führen vom Schlossplatz zu Edeka Ernst und zurück.

Für Parkmöglichkeiten ist gesorgt: Beide Parkhäuser in der Innenstadt sind am Sonntag von 12.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Schon ab Donnerstag, 7. April, bieten italienische Händler ihre Waren bis einschließlich Sonntag auf dem Alexanderplatz an. „Sie haben auch sehr unter Corona gelitten“, sagt Petra Stricker. „Wir freuen uns sehr, dass sie wieder da sind, wenn auch noch in reduzierter Form. Wie müssen alles wieder ankurbeln.“ Wie viele Menschen am Wochenende in die Stadt kommen, kann sie noch nicht abschätzen. „Wir wünschen uns schönes Wetter, dann kommen auch viele Leute. Die Lust, wieder etwas zu unternehmen, ist da“, weiß die Citymanagerin.

Programm im Überblick

Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10. April: Italien-Markt auf dem Alexanderplatz

Samstag, 9. April: 10 bis 15 Uhr Stände, unter anderem mit „Ohne Auto mobil“ auf dem Herzogplatz 11 bis 13 Uhr kostenlose Kutschfahrten ab dem Schlossplatz (bei gutem Wetter)