Zwei Schüler der Grundschule Sechsmorgen in Niederauerbach sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Das Gesundheitsamt hat nach Bekanntwerden der positiven Testergebnisse die Schule informiert. Daraufhin konnten sich die Lehrer und Schüler der entsprechenden Klassen am Donnerstagmorgen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz auf Corona testen lassen. Die Tests waren nicht vom Gesundheitsamt angeordnet worden, sondern wurden auf Initiative der Stadt Zweibrücken als Vorsichtsmaßnahme angestoßen. Alle Schnelltests waren negativ. Im Kindergarten Bechhofen, wo sich vor Kurzem eine Mitarbeiterin infiziert hatte, wurden jetzt zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Diese genannten vier positiven Testergebnisse gehören zu insgesamt zehn, die dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung bis Donnerstagmittag mitgeteilt worden waren. Durch die neuen Fälle steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Zweibrücken auf 59 an, damit bleibt sie in der Risikostufe rot. Der Landkreis (39) und die Stadt Pirmasens (40) werden vom Landesuntersuchungsamt in der Gefahrenstufe orange geführt. Derzeit sind in Zweibrücken 26 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sind es sieben (ein neuer Fall), in Thaleischweiler-Wallhalben 21 (ein neuer Fall) und in Zweibrücken-Land sieben (vier neue Fälle).