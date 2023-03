Von Patrick Göbel

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr brach ein Feuer in einer Souterrainwohnung in der Neunkircher Schlossstraße aus. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte zwar, dass sich das Feuer auf ein anderes Zimmer ausbreitete, aber die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Das liegt vor allem an den Brandschäden und dem giftigen Brandrauch mit seinen Rußablagerungen. Vier Erwachsene, ein Kind und ein Hund, die durch den Brand obdachlos wurden, kommen vorerst in einer Notunterkunft unterkommen, die die Stadt bereitgestellt hatte. Zuerst habe die Feuerwehr befürchtet, eine Frau sei noch im brennenden Haus; es stellte sich aber heraus, dass sie in Sicherheit. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Während der Löscharbeiten wurde die Schlossstraße im Bereich der Einsatzstelle von der Polizei für den Verkehr gesperrt.