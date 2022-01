Seit der Brandstiftung vom späten Donnerstagabend, 20. Januar, ist der Edeka-Markt in Blieskastel-Lautzkirchen geschlossen. Arbeiter sind zurzeit dabei, das Gebäudeinnere einer umfassenden Grundreinigung zu unterziehen und das gesamte Sortiment in den Regalen gegen neue, unverqualmte Ware auszutauschen. Die Betreiber teilen mit, dass der Supermarkt noch mindestens bis Samstag, 29. Januar, geschlossen bleiben muss. In der Nacht auf Freitag, 21. Januar, hatte es in dem Edeka-Markt gebrannt. Von dem Feuer, das laut der Erkenntnisse der Polizei von Unbekannten gelegt worden sein muss, waren die Sitzgelegenheiten vor der Bäckerei und weiteres Inventar des Geschäfts betroffen. Rauch und Ruß haben den Verkaufsraum in Mitleidenschaft gezogen.