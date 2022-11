Nach dem Brand einer Shisha-Bar im Erdgeschoss des Café Rücker in der Fruchtmarktstraße am 29. Oktober ist die Kriminalpolizei Pirmasens noch am Ermitteln. Ein von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken angefordertes Gutachten, das Auskunft darüber geben soll, was die Ursache des Großbrandes war, ob es sich um Brandstiftung handelte, liege noch nicht vor, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt. Der Brand war am frühen Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr bemerkt worden. Von einem brennenden Kleinwagen aus, der an der Hinterseite des Wohn- und Geschäftshauses geparkt war, hatten die Flammen auf das Gebäude und die seit 2018 in den Räumen des ehemaligen Traditionskaffeehauses eingemietete Cocktail-/Shishabar übergegriffen. Die Einrichtung der Bar wurde trotz schnellen Eintreffens der Feuerwehr vollkommen zerstört. Laut dem Immobilieneigentümer war es reines Glück, dass die Flammen nicht auf die darüberliegenden Wohnungen übergriffen. Die drei Mietparteien im Haus konnten in ihren Wohnungen bleiben. Nach Freigabe der Geschäftsräume im Untergeschoss durch die Kripo ermittelten die Versicherungsgutachter einen Sachschaden allein für die Immobilie von mehr als 100.000 Euro. Die Bar werde wenigstens ein halbes Jahr nicht wieder öffnen können.