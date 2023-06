Nachdem die Sparkasse Südwestpfalz Ende Mai als Reaktion auf die Sprengung eines Bankautomaten in Bubenhausen die Geldausgabe in ihren Filialen beschränkt hatte, dehnt sie ihre Automatenzeiten jetzt bereits im zweiten Schritt wieder aus. Damit will das Geldhaus insbesondere seinen Geschäftskunden entgegenkommen. Für diese sei es zuletzt schwieriger geworden, ihre Einnahmen in den Filialen im Landkreis einzuzahlen. Ab Montag, 5. Juni, ist das Ein- und Auszahlen von Bargeld in den mit Personal besetzten Geschäftsstellen im Landkreis Südwestpfalz (dazu gehört auch die Filiale in Münchweiler) auch montags und dienstags bis 18 Uhr möglich. Damit stehen die Automaten in den Geschäftsstellen im Landkreis zu folgenden Zeiten zur Verfügung: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 9 bis 16 Uhr. Aus- und Einzahlungen können zudem täglich von 6 bis 23 Uhr am Zweibrücker Schlossplatz sowie in Pirmasens in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße und der SB-Filiale Marienstraße vorgenommen werden.