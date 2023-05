Das Bürgermobil von Rieschweiler-Mühlbach fährt künftig auch nach Thaleischweiler-Fröschen, damit ältere Leute dort Bargeld abheben können.

In der Südwestpfalz waren in den vergangenen Tagen die Automatensprenger verstärkt am Werk. Das hat wie berichtet zur Folge, dass die Sparkasse Südwestpfalz und mittlerweile auch die VR-Bank Südwestpfalz ihre Selbstbedienungsgeschäftsstellen geschlossen haben. Betroffen davon ist auch die SB-Geschäftsstelle der Sparkasse in Rieschweiler-Mühlbach.

Damit ältere Bürger, die nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit haben Bargeld zu bekommen, und nicht auf die kurze Standzeit des Sparkassen-Mobils angewiesen sind, wird das Bürgermobil von Rieschweiler-Mühlbach seine Fahrzone erweitern. „Wir werden, so lange die SB-Geschäftsstelle im Ort geschlossen ist, mit dem Bürgermobil auch nach Thaleischweiler-Fröschen fahren“, sagte Bürgermeister Peter Roschy. In der Nachbargemeinde sind sowohl die Sparkasse wie auch die VR-Bank mit Filialen vertreten, die mit Personal besetzt sind. Dort gibt es während der Öffnungszeiten noch Bargeld. Dieser Bürgermobil-Service werde so lange aufrecht erhalten, bis die Geldinstitute technisch nachgerüstet haben und die SB-Geschäftsstelle im Ort wieder geöffnet wird.

Das Bürgermobil fährt dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Wer mitfahren möchte, muss sich am Vortag zwischen 14 und 17 Uhr unter Telefon 0151 11156043 anmelden.