Ein junger Mann hatte am Freitag mit Freunden das bestandene Abitur gefeiert. Statt mit guter Laune endete der Abend für den 18-Jährigen allerdings mit einem Strafverfahren. Gegen 19 Uhr war der junge Mann mit seinem Opel Corsa in der Geschwister-Scholl-Allee in Richtung Hofenfelsstraße unterwegs. Beim Versuch nach links in die Dr.-Ehrensberger-Straße einzubiegen, verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Auto und fuhr in einen dort aufgestellten Maschendrahtzaun, berichtet die Polizei, die davon ausgeht, dass der junge Mann zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Schaden am Auto wurde auf 2000 Euro, der am Zaun auf 1500 Euro geschätzt.