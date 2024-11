Nach 64 Jahren ist Schluss. Die Zweibrücker Frisörmeisterin Renate Tretter geht in Ruhestand. Schon als die Rosenstadt noch vom Krieg geprägt war, hat sie hier Kunden frisiert. Wie sich die Ansprüche und Kunden im Salon verändert haben.

Sie ist die Zweibrücker Frisörin schlechthin. Nun geht Renate Tretter in Ruhestand. Am 30. November schließt der Salon Renate in der Bleicherstraße