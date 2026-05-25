Einen spannenden Tennis-Lokalkampf lieferten sich am Pfingstsonntag in der Herren-A-Klasse die ersten Mannschaften des TC Althornbach und des TC Weiß-Blau Zweibrücken.

Am Ende siegte das Zweibrücker Team um den Inder Gupta Lakshya knapp mit 5:4. Nach vier Spieltagen liegt Weiß-Blau mit nun 6:2 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

Der TCA hat noch keinen Zähler geholt. Das Derby sollte eigentlich an Christi Himmelfahrt ausgetragen werden, wurde wegen schlechter Witterung aber verlegt. Eigentlich sind über die Pfingsttage wegen der Pfalzmeisterschaften keine Medenspiele terminiert. Beide Teams haben sich trotzdem auf Pfingstsonntag geeinigt, weil sie keine Spieler zu den Titelkämpfen nach Kaiserslautern entsandt haben. Das Medenspiel in Althornbach war eine bis zum Schluss spannende Angelegenheit. Schon in den Einzeln ging es bei heißen Temperaturen hoch her. Gleich zwei Begegnungen gingen in die Verlängerung, wurden erst im Match-Tiebreak entschieden.

Das erste knappe Duell lieferten sich an Position sechs zwei Studenten. Für Althornbach ging Silas Paltz auf den staubigen roten Court. Ihm gegenüber stand Lenny Weinmann vom TC Weiß-Blau Zweibrücken. Der junge Althornbacher begann gut. Mit 6:3 ging der erste Satz an den 22-Jährigen, der in Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre studiert, aber noch im Elternhaus wohnt. Paltz spielte im ersten Satz solide von der Grundlinie, machte wenig Fehler.

Weinmann dreht Spiel noch

Doch ab dem zweiten Satz lief beim TCA-Spieler nichts mehr zusammen. Paltz: „Ich habe zu viele Fehler gemacht und meinem Gegner erlaubt, wieder zurück ins Spiel zu kommen.“ Weinmann, der im vierten Semester in Kaiserslautern Wirtschafts- und Ingenieurwesen studiert, überraschte den Althornbacher mit variantenreicher Spielweise, unter anderem Serve-and-Volley-Spiel, ein ums andere Mal. Mit 6:3 ging der zweite Satz verdient an den Zweibrücker, der dann auch im Match-Tiebreak mit 10:7 die Nase vorne hatte. „Mein Gegner hat am Ende viel sicherer gespielt, hat demzufolge auch verdient gewonnen“, stellte Paltz hinterher fest.

Ü50-Oldie trumpft auf

Das zweite enge Einzel an diesem Vormittag war das Spiel zwischen Althornbachs Spielführer Michael Kipper und Gerd Jegodzinski vom TC Weiß-Blau Zweibrücken. Jegodzinski, der normalerweise in der Herren-50-Oberliga spielt, verstärkte an diesem Spieltag die Zweibrücker erste Mannschaft. Lange sah es nach einem Sieg für den Althornbacher aus, der den ersten Satz mit 6:1 gewann und im zweiten schon mit 5:1 führte. Jegodzinski wurde dann aber im Grundlinienspiel immer sicherer, spielte eine super Slice-Rückhand. So ging am Ende der zweite Satz mit 7:5 an den Oldie, der als Geschäftsführer bei der Firma TLT in Zweibrücken arbeitet. Hochdramatisch auch der folgende Match-Tiebreak. Kipper vergab beim Stand von 9:7 zwei Matchbälle und unterlag am Ende mit 10:12.

Insgesamt stand es nach den Einzeln 3:3. Für Althornbach gewannen Patrick Goebes (6:2, 6:4 an Position zwei gegen Michael Betz), Christian Weidler (6:2, 6:1 gegen Aaron Lawinger) und Niklas Bouquet (6:1, 6:0 gegen Fynn Freyer). Den dritten Punkt für Zweibrücken fuhr an Position eins Vereinstrainer Gupta Lakshya ein. Der 26-jährige Inder siegte glatt mit 6:1, 6:1 gegen Dennis Koch.

Spitzenspiel am Sonntag

An Zweibrücken gingen dann zwei der drei abschließenden Doppel. Lakshya/Weinmann siegten im Einser-Doppel mit 7:5, 6:2 gegen Koch/Goebes, Becker/Freyler im Zweier-Doppel setzten sich mit 6:1, 6:4 gegen Kipper/Bouquet durch. Für Althornbach gewann nur das dritte Doppel Benoit/Weidler (7:6, 6:2 gegen Lawinger/Jegodzinski). Somit hieß es am Ende 5:4 für das Team des TC Weiß-Blau Zweibrücken, das am kommenden Sonntag um 10 Uhr den 8:0 Punkte aufweisenden TSV Haßloch zum Spitzenspiel erwartet.