Kurt Dettweiler gibt nach 44 Jahren an der Spitze seinen Posten als Vorsitzender des Mittelbacher Tischtennis-Clubs (TTC) an Ralf Brix ab. Das berichtet der TTC in einer Pressemitteilung.

Der inzwischen 66-jährige Dettweiler war eines der Gründungsmitglieder des TTC am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 1970. Kurt Dettweiler habe im Jahr 1970 „etwas ins Leben gerufen, das bis heute Bestand hat, aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken ist“, heißt es in der Pressemitteilung. Dettweiler sei seit Vereinsbeginn aktiver Spieler der ersten Mannschaft gewesen, sein größter Erfolg sei wohl der Aufstieg seiner Mannschaft in die erste Pfalzliga gewesen – das war in der Saison 1979/1980. Eigentlich wollte Dettweiler, der auch Ortsvorsteher von Mittelbach ist, bereits zum 50. Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr seinen Posten abtreten, jedoch fiel die Feier aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Der neue TTC-Vorstand setzt sich zusammen aus Ralf Brix (erster Vorsitzender), Christian Colling (zweiter Vorsitzender), Uwe Mittrach (Kassenwart), Uwe Steil (Schriftführer), Tobias Hörauf (Sportwart), Timo Körner (Jugendwart) und den Beisitzenden Kurt Dettweiler, Stefan Schantz, Bernd Nikolay, Rudolf Scharfenberger und Gerd Baumann.