Mit dem Zweirad-Center Rauch hört ein eingesessenes Zweibrücker Unternehmen nach 30 Jahren auf. Mit der örtlichen Motorradszene war es untrennbar verbunden.

Nach 30 Jahren geht eine Ära zu Ende“, gibt Werner Rauch in einer knappen Notiz auf seiner Internetseite bekannt, dass das traditionsreiche Zweibrücker Zweirad-Center Rauch nun Geschichte ist. Am 13. März hat der inzwischen fast 70-Jährige die Firmentür in der Pirmasenser Straße 81 in Niederauerbach für immer zugesperrt.

Wirklich für immer? „Na ja“, sagt Rauch: „Es gibt ja ein paar Kunden, die noch eine Reparatur oder einen offenen Auftrag bei uns am Laufen haben. Was an Fahrzeugen bei uns noch steht, das müssen wir natürlich abarbeiten. Die Leute können sich bei uns zu normalen Geschäftszeiten telefonisch melden.“ Im April 1994 hatte der Unternehmer seine Firma in der Fruchtmarktstraße eröffnet; 2010 zog es um nach Niederauerbach.

Dort können die Motorradfreunde Saar-Pfalz-Stromer jetzt nicht mehr ihren Benefiz-Bikersday veranstalten. War das Motorradtreffen mit Musik und Tombola in der Vergangenheit stets auf dem Gelände der Firma Rauch über die Bühne gegangen, so müssen die Saar-Pfalz-Stromer mit ihrer diesjährigen Bikersday-Auflage am 27. und 28. April auf den Sportplatz der VB Zweibrücken in der Schlachthofstraße ausweichen.

Werkstatt als wichtigster Frequenzbringer

„Zum Schluss sind die Geschäfte immer mehr zurückgegangen“, zuckt Werner Rauch mit den Schultern. „Aber auch vom Alter her ist es für mich ja Zeit zum Aufhören geworden.“ Einen Nachfolger konnte er für seine eingesessene Firma nicht mehr auftreiben.

Schon zum 20-jährigen Betriebsjubiläum anno 2014 war es Rauch nicht verborgen geblieben, dass das Motorrad bei der nachwachsenden Generation die einstige Faszination als Verheißung von Freiheit und Lässigkeit immer mehr einbüßt. Mit Neufahrzeugen war schon damals nicht mehr das große Geschäft zu machen. Wichtigster Frequenzbringer war daher die Werkstatt mit ihren Service- und Reparaturdienstleistungen.

Jetzt hat er viel freie Zeit

1994 hatte sich Rauch als freier Motorrad- und Fahrradhändler mit seinem Zweirad-Center selbstständig gemacht. Seit 1997 firmierte er als Suzuki-Vertragshändler; drei Jahre später kam Aprilia hinzu, 2009 die taiwanesische Marke Kymco. „Zu Hoch-Zeiten hatten wir hier mal acht Mitarbeiter“, erinnert sich der Zweibrücker. „Zum Schluss waren es noch zwei.“

Und das Rentnerdasein – nachdem er 30 Jahre lang tagtäglich in der Firma gestanden hatte? „Was ich mit der freien Zeit anfangen werde, kann ich noch gar nicht so richtig sagen“, gesteht Werner Rauch. „Ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht.“ Aber wer ihn kennt, weiß, dass er stets ein Macher war. Da wird ihm für die kommenden Jahre bestimmt noch eine Menge einfallen.