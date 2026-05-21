Nach 517 Toren für die erste Mannschaft und vielen Emotionen verabschiedet sich der Leader der SG Zweibrücken, Tom Grieser, von seinem geliebten Sport. Mit weinendem Auge.

Auf Mallorca ließen die Regionalliga-Handballer der SG Zweibrücken unlängst die Saison ausklingen. Bezahlt aus der Mannschaftskasse. „War für mich diesmal nicht so teuer“, sagt Tom Grieser mit Galgenhumor. Denn am 1. November 2025 hat er verletzungsbedingt sein letztes richtiges Spiel für die SG Zweibrücken bestritten. Verletzungsbedingt hat er seine Karriere beendet.

Tief drin, „war die Erkenntnis schon länger da. Ich wollte es nicht wahrhaben“, sagt Grieser. Wen der Handball-Virus gepackt hat, den lässt er nicht los. „Die Emotionen, die es so nur im Handball gibt, dieses besondere Mannschaftsgefühl, werden mir fehlen“, gibt der 28-Jährige zu. Der Heilerzieher war, seit er spielt, in jeder Zweibrücker Mannschaft ein emotionaler Leader. Als die Vernunft gegen das Herz siegte, der Entschluss, aufzuhören, gefasst wurde, „da sind Tränen geflossen“, verrät er.

Südwestdeutscher C-Jugend-Meister 2011

Die 22 war seine Trikotnummer. Die 22 steht jetzt auch für die Jahre, die er dem Handball gewidmet hat. 22 Jahre lang trug er das Zweibrücker Trikot. Dass ihm Philip Wiese, mit dem ihn vieles verbindet – immer in Zweibrücken gespielt, FCK-Fan –, zum Abschied sein Trikot schenkte, „hat mir viel bedeutet“, sagt Grieser. Wiese war sein erster Trainer, als er als Sechsjähriger bei der VT Zweibrücken mit dem Handball begann. Er folgte damit – im Gegensatz zu seinen Brüdern Jörn und Finn, die kickten – den sportlichen Spuren von Papa Hermann und Mama Silvia.

Die Klasse von 2011: die damalige C-Jugend des SV 64 Zweibrücken mit Tom Grieser (stehend Zweiter von links, mit langen Haaren), seinen Kumpels Jerome Müller und Nils Wöschler (rechts neben ihm) sowie mit Björn Zintel (stehend Dritter von rechts). Archivfoto: Mario Moschel

Silvia Grieser lag 2011 mit einem Achillessehnenriss von einem Fun-Turnier aber im Krankenhaus, als Papa Hermann am frühen Sonntagmorgen an den abfahrbereiten Bus kam, der die damaligen C-Junioren des SV 64 Zweibrücken nach Eisenach bringen sollte. Er musste Tom, der von der VTZ zum SV 64 Zweibrücken gewechselt war, bei Trainer Stefan Bullacher, mit dem Grieser einige Erfolge feiern sollte, krankmelden. Eigentlich noch D-Junior, gehörte Grieser bereits zum C-Jugend-Kader, der eine Woche später die südwestdeutsche Meisterschaft perfekt machte. Mit Grieser, der damals lange Haare hatte. Weitere Titel sollten folgen, die Haare von Saison zu Saison kürzer werden.

An seiner Meisterseite: Jerome Müller, der nun in der Schweiz spielt. Die Freundschaft hat Bestand. Silvester wurde gemeinsam im Schnee verbracht. Wenn er zurückblickt, so Grieser, sei es unfassbar, „mit wie viel tollen Handballern ich hier in Zweibrücken spielen durfte und gegen wie viele tolle Handballer, die Erste, Zweite Bundesliga und Nationalmannschaft spielten und spielen“. 2016 gegen den österreichischen Kreisläufer-Koloss Tobias Wagner, der damals in Balingen spielte, auch Rhein-Neckar-Löwe und Torwart David Späth sollte Grieser-Tore verhindern. Die Reihe ließe sich fortsetzen. „Ich hatte das große Glück, dass ich meiner Leidenschaft direkt vor der Haustür nachgehen konnte“, würdigt er die Arbeit der Zweibrücker Vereine.

Banner der Nachwuchsspieler haut ihn um

Auch Teil des damaligen C-Jugend-Meisterteams: Nils Wöschler, bis heute einer von Griesers besten Freunden. Kurze Zeit später sollte Philipp Hammann zum SV 64 wechseln. Der Beginn einer weiteren wunderbaren Freundschaft, die über den Handball hinausreicht. „Die Worte der beiden zu meinem Abschied, unfassbar“, blickt Grieser auf sein Abschiedsspiel zurück. Gegen Meister Vallendar durfte er Ende April noch mal für Strafwürfe aufs Feld. Seinen Treffer feierte er mit dem alle mitreißenden Grieser-Jubel. Das Banner, das ihm die Nachwuchsspieler gestaltet hatten, „hat mich umgehauen“, bekennt er. Den Weg als Fan von der Tribüne bis in die erste Mannschaft hat er selbst vollzogen. Dass seine Familie, Oma Traudel, die ihm vor Spielen so oft Schinkennudeln zubereitete, Freundin Leonie, mit der er in Zweibrücken wohnt, Freunde dabei waren, machte den Abschied perfekt.

Jetzt notgedrungen erst mal aufs Rad umgestiegen

Das Pfingstwochenende verbringt er traditionell mit den Zweibrücker Handballern im Zeltlager. Am Lagerfeuer „werden wir alte Geschichten erzählen“, sagt Grieser. Erfolgsgeschichten: Denn Grieser war Kapitän der B-Junioren, die es bis ins Viertelfinale der deutschen Meisterschaft schafften. Seine überragenden Leistungen gegen TuSEM Essen brachten ihm die Einladung zur DHB-Sichtung. Den weiteren Sprung verpasste er, weil Handball in seinem Fall verletzungsbedingt auch Leiden schaffte. Syndesmoseband, Leiste, Adduktoren, Knie rechts und links … Egal, wie schmerzhaft es war, der Kämpfer Grieser kam stets zurück. „Die medizinische Betreuung bei uns war herausragend“, unterstreicht Grieser, der erfolgreich A-Jugend-Bundesliga spielte, als 17-Jähriger in der Dritten Liga debütierte, DHB-Pokal spielte, zum Abwehrchef reifte. 517-mal traf er laut Vereinschronik bei den Aktiven. Acht Rote Karten wurden für ihn gezählt. Handballerisch seine beste Zeit? 2019/20, als der SV 64 Oberligameister wurde, in die Dritte Liga aufstieg, sagt er.

Grieser, der noch nicht wieder joggen kann, möchte wieder richtig Tennis spielen können. Er fährt jetzt viel Rennrad. „Habe ich notgedrungen für mich entdeckt, um mich auszupowern“, sagt er lachend.