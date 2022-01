Seit Montag ist der traditionsreiche Friseursalon Rottmann am Alexanderplatz für immer geschlossen. Darüber informierten Aushänge im dem leergeräumten Schaufenstern des Friseursalons. „Aufgrund meiner Geschäftsaufgabe möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen , das Lob und die Anerkennung, die ich in all den Jahren erfahren durfte. Ich würde mich freuen, wenn man sich mal wieder sieht“, schreibt der Friseurmeister Thomas Rottmann, der das Familienunternehmen als letzter betrieb. Sein Vater war vielen Zweibrückern als Puppen- und Teddybär-Doktor bekannt, weil er die kaputte Spielzeuge wieder reparierte und so viele Kinder glücklich machte. Der Salon Rottmann hat eine über 100-jährige Tradition in Zweibrücken. Jahrzehntelang war der Damen- und Herrensalon Rottmann auch eine gute Quelle, um sich in der fünften Jahreszeit mit Gesichtsfarben, Masken und Perücken für Fastnacht zu versorgen. Ebenfalls bekannt war das Friseurgeschäft am Alexanderplatz für seine Bereitschaft, Kunst in den Schaufenstern auszustellen. Immer wieder konnten lokale Künstler vor allem Malereien und Zeichnungen im Schaufenster Thomas Rottmanns präsentieren und so in bester Innenstadtlage direkt am Busbahnhof viele Menschen erreichen.

Über die Gründe der Schließung des Salons Rottmann ist nichts bekannt. Einer Rückrufbitte kam der letzte Inhaber Thomas Rottmann leider noch nicht nach.