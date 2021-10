Kritik an der geplanten Amazon-Ansiedlung am Steitzhof übt auch der Zweibrücker Naturschutzbund (Nabu). Das Projekt wirke wie aus der Zeit gefallen, und das nicht nur aus Klimaschutzgründen, sagen Miriam Krumbach und Christoph Domke vom Nabu.

Sie betonen, dass der Nabu nichts dagegen habe, dass Zweibrücken etwas für seine wirtschaftliche Basis tut. Auch stehe dem Nabu die Frage nicht zu, ob Steuern fließen werden, und wenn ja wie viel und wohin. „Mit einer gewissen Sorge sehen wir aber, dass Investoren in der Vergangenheit einiges an Werten und Bestand teilweise vorauseilend geopfert wurde.“

Der Nabu werde voraussichtlich auch im Fall Steitzhof um ein Gutachten zur Naturverträglichkeit gebeten. „Dann werden wir wieder fordern: vollflächige Nutzung für Solarenergie, Fassadenbegrünung, keine Lichtverschmutzung, Lärmschutz, Begrünung der Umzäunung, Ausgleichsflächen, auch artgerecht für die dort brütende Rote-Liste-Art Flussregenpfeifer.“

„Keine Bahnanbindung, jede Menge Schwerlastverkehr“

Wie aus der Zeit gefallen wirkt das Projekt laut Nabu: keine Bahnanbindung, Flächenfraß in der Natur, großflächige Versiegelung, massiv erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Lastwagen. „Für Starkregenereignisse wird man Regenrückhaltebecken bauen, die Straßen dem Schwerlastverkehr anpassen. Dieser wird die nötige Infrastruktur – einen Autohof – bekommen, Ölabscheider gegen den Dreck werden eingesetzt. Dennoch: Was bleiben wird, ist ein gigantischer Eingriff in die Natur“, schreiben Krumbach und Domke.

Das Steitzhofgelände sehe aus wie ein unscheinbares Stück Wiese mit einem alten Bunker. Dort lebten aber unter anderem Steinschmätzer, Schwarzkehlchen, Milane, Feld- und Heidelerchen. Die Wiese wirke als Versickerungsfläche und gleiche die Temperatur aus. „Einen solchen Verlust können auch gut gemeinte Naturschutzmaßnahmen, wenn man sie überhaupt durchsetzen kann, nur marginal auffangen“, so die Nabu-Sprecher.

„Atemberaubendes Tempo bei Entscheidungsfindung“

Zweibrückens Attraktivität und die des Umlands liege auch im grünen Erscheinungsbild. „Man muss sich überlegen, wofür man das opfert. Bei allem Verständnis dafür, Lohn und Brot generieren zu müssen: Wer weiß, ob die in Aussicht gestellten Arbeitsplätze nicht mit der Zeit wegroboterisiert und wegdigitalisiert werden?“, so der Nabu. Man müsse sich auch überlegen, wie man das gegenüber nachfolgenden Generationen rechtfertigt. Krumbach und Domke fragen sich, ob sorgfältig abgewogen wurde, „bei dem atemberaubenden Tempo der Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen“.