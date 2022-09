Der Naturschutzbund (Nabu) Zweibrücken und die Klimaschutz-Initiative ZW-Vernetzt rufen gemeinsam zur Teilnahme an der Zweibrücker Klimastreik-Demo von Fridays for Future am Freitag , 23. September, ab 12.30 Uhr auf. Ausgangspunkt des Protestzugs wird der Alexanderplatz sein. Gefordert wird die Begrenzung der Erderhitzung um höchstens 1,5 Grad, um eine Klimakatastrophe aufzuhalten. Zum „globalen Klimastreik“ von Fridays for Future sind an diesem Freitag allein in Deutschland über 240 Aktionen geplant.