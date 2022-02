„Genau do, wo de Hannes jedzd im Door schdehd, do hann ich geschdann un de Balle abgewehrt. Un ich war genau so ald wie de Hannes jedzd is!“ Dieser ist gerade sechs Jahre alt geworden und bei allen Nachbarn beliebt. Er steht vor der früheren Garage „vum Möbel-Hoffmann aus de Ixemer Schdrooß“. Diese sieht noch immer so aus wie damals: der verblasste ockerfarbene Anstrich, zwei zweiflügelige Tore, von denen eines heute wie damals als Fußballtor dient. Die Wandfläche zwischen den Toren war „fa die Mäde aussem Egg“: Hier übten sie mit ihren Bällen „die Prob“, ein fast vergessenes Geschicklichkeitsspiel. Kaum ein Auto kam in die Straße, und am Abend brachte der Auslieferungsfahrer Heinz Hinkel den kleinen Firmenwagen in die Garage. „Alles noch genau wie domols!“, sagte der alte Beobachter, der unterwegs war zum täglichen Spaziergang um den Rosengarten.

Nein, das stimmt natürlich nicht – vieles hat sich seit damals verändert. Das Haus Möbel-Hoffmann gibt es längst nicht mehr, auch nicht mehr das Einrichtungshaus „Knaubersch“ in der Fruchtmarktstraße. Die Geschäftswelt in beiden Straßen ist längst eine ganz andere geworden. Auch „in unserm Egg“ hat sich manches verändert. Der Sechsjährige von damals schlich am Abend durch den kaputten Zaun des Rosengartens, um dort Hasenfutter für die Stallhasen zu besorgen, deren Käfige neben der Garage standen. Wild sah es nach dem Krieg im Rosengarten aus, der längst wieder der Stolz der Stadt ist. Der große Weiher wurde im kalten Winter zum Schlittschuhfahren benutzt – wenn man welche hatte! „Domols hadd’s noch Eisblume am Fenschder gebb!“ Den Eisweiher gab es hinterm Rosengarten auch noch – für die meisten zum „Schleimere“ halt.

Gegenüber der Eremitage, die später Gewerkschaftshaus wurde, war ein herrlicher Obstgarten und manchmal fiel der Fußball, ein Gummiball natürlich, recht absichtlich hinter den Zaun: Wer den Ball holte, hatte stets Äpfel oder Birnen im Hosensack, „rein zufällich“ natürlich. Später wurde das Rektor Karl Neuberger, der darauf sein Wohnhaus baute, gebeichtet. Die Eremitage hatte nicht nur abwechslungsreiche Spielflächen anzubieten, vor allem den alten Springbrunnen, sondern auch eine Werkstatt für Bulldoggs, für die Fahrzeuge vom Landmaschinen-Unternehmen Lanz. „Beim Thony seiner Werkschdadd“ gab es immer viel zu schauen, vor allem wenn die Bauern ihre schweren Maschinen mit dem Lenkrad in Schwung brachten. Mit der Lampe musste vorgeglüht werden, da waren die Buben beim Zuschauen natürlich alle Experten. Besonders gefiel allen natürlich, wenn ein Bauer das Schwungrad nicht schnell genug aus der Halterung zog und er bekam einen Schlag auf die Finger – Schadenfreude.

Dass das Bauunternehmen Peter Müller, damals in der Landauer Straße, in der Eremitage riesige Schuttberge gelagert hatte und sogar noch eine Steinmühle dort betrieb, welche die Trümmersteine zu Sand mahlte, war für die Buben immer wieder spannend. Der schönste Abenteuerspielplatz der Welt! Ab und zu traf man sich auch „newer Schdoffels Willa“, dort gab es einen Lagerplatz für Baumaterialien, mit dem das Unternehmen Wolf & Sofsky zu seiner heutigen Größe wuchs. Baumaterial zog die „Heisjebauer“ aus der Eremitage stets an: Da ein Brett, dort einen Pfosten oder ein Kabel „organisiere“, das war das besondere Wort jener Zeit. Überall wurde gebaut, und Baustellen zogen die Buben immer an. „Ihr Banggerde, mache dassner verschwinne!“ Oft war das nur ein Anreiz mehr, noch neugieriger zu sein.