Am Donnerstag wurde gegen 23.4o Uhr in Bechhofen in der Hauptstraße in einen Einkaufsmarkt eingebrochen. Dabei wurden Waren im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 2500 Euro. Die Täter sollen in einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter der Telefonnummer 06332 9760.