Der Großbundenbacher Gemeinderat will, dass die Ortsdurchfahrt samt Gehwege ausgebaut wird. Dem Grundsatzbeschluss hierfür stimmte der Rat einstimmig zu. Der Straßenausbau ist Sache des Landesbetrieb Mobilität (LBM).

„Das Thema ist eigentlich etwas peinlich“, gab Glahn vorm Gemeinderat am Mittwochabend zu. Großbundenbach sei das einzige Dorf in der Verbandsgemeinde, das seine Ortsdurchfahrt noch nicht ausgebaut hat, teilweise fehlt sogar ganz der Bürgersteig, etwa an dem Abschnitt Richtung Friedhof. Agathe Wieder-Hoffmann, zweite Beigeordnete, verwies auf Beschwerden von Anwohnern. Bürgermeister Dieter Glahn erklärte, dass sich der LBM der Planung der Ortsdurchfahrt im Februar annehmen will, die Straße stehe schon länger auf der Ausbau-Agenda.