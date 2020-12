In den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land und Thaleischweiler-Fröschen wird es 2021 wegen der Corona-Pandemie keine Neujahrsempfänge geben. Das teilten der Thaleischweilerer Büroleiter Markus Reichert und der Zweibrücker Verbandsbürgermeister Björn Bernhard auf Anfrage mit. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Bernhard, dass er das nicht bedauere: „Neujahrsempfänge sind aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Der Ortsbürgermeister, der Musikverein, der Verbandsbürgermeister, noch mal der Musikverein – vielleicht sollten wir da mal über ein anderes Format nachdenken.“ Er kündigte aber an, dass er eine Veranstaltung für die Ehrenamtlichen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land plane. Auch der Kreis Südwestpfalz hat seinen Neujahrsempfang abgesagt.

