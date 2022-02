Gut 400 Personen haben sich in Zweibrücken bislang für eine Impfung mit dem neuen „Totimpfstoff“ Novavax registriert. Laut Stadtverwaltung kann die Terminvergabe für Novavax erst am Freitag, 25. Februar, beginnen, da das Vakzin in Zweibrücken sehr spät ausgeliefert werde. Die Impfstelle im früheren City-Outlet hat Novavax-Impftage nun auf Montag, 28. Februar, sowie ausnahmsweise Dienstag, 1. März, angesetzt. Zweitimpfungen soll es dann ebenfalls montags und dienstags am 21. und 22. März geben – vorausgesetzt, genug Impfstoff steht zur Verfügung. Weitere Termine für Novavax-Impfungen können in der kommunalen Impfstelle zu deren neuen Öffnungszeiten montags zwischen 12 und 18 Uhr vereinbart werden. Zum Boostern dürfe Novavax nach derzeitigem Stand übrigens nicht eingesetzt werden.