Schäden an drei Autobahnanschlüssen werden kommende Woche im nahen Saarland behoben. Deshalb lässt die Autobahn GmbH am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. März, auf der A8 die Ausfahrt Limbach in Richtung Zweibrücken sperren. Fahrzeuge werden über die Anschlussstelle Einöd umgeleitet. Von Dienstag bis Donnerstag, 22. bis 24. März, bleibt auf der A8 die Ausfahrt Neunkirchen-Oberstadt gesperrt. Umgeleitet wird über das Neunkircher Kreuz. Auf der A6 bleibt am Montag und Dienstag, 21. und 22. März, die Auffahrt St. Ingbert-West in Fahrtrichtung Saarbrücken gesperrt.