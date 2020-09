Zeigen, schauen, fahren, erleben. Das ist das Motto einer Veranstaltungsreihe, die seit 2001 Sportwagenfahrer und Fans vereint. Zum Mythos Sportwagen bringt Veranstalter Wolfgang Fousek am Samstag legendäre Fahrzeuge und aktuelle Motorsportler mit.

„Seit 2001 wird der Mythos Sportwagen bei uns gelebt, gezeigt und gefahren“, heißt es in einem Werbeslogan der Veranstaltung. Erstmals bringt Fousek Mythos Sportwagen nach Zweibrücken und kündigt schon jetzt an, im nächsten Jahr wiederkommen zu wollen. Grund sind die guten Voraussetzungen am Triwo-Testcenter, das einst Meisterschaftsläufe um den Supertourenwagencup beherbergte. Fousek ist glücklich darüber, dass am Samstag Zuschauer zugelassen sind: In drei Zeitabschnitten – 9 bis 12 Uhr, 12 bis 15 Uhr, 15 bis 18 Uhr – dürfen Sportwagenbegeisterte dem Treiben zuschauen. Der Eintritt für die drei Stunden kostet 20 Euro, Kinder unter zwölf Jahren zahlen nichts.

Was es zu sehen gibt

Zu sehen gibt es Sportwagen, die aktuell an Autorennen teilnehmen, aber auch Oldtimer und andere Boliden, die auf einem Rundkurs bewegt werden, der der alten Rennstrecke ähnelt. So sind drei Teams aus dem Umfeld des ADAC GT Masters in Zweibrücken zu Gast. Das Team 75 Bernhard kommt mit Rüdiger Bernhard und einem Porsche-Cupfahrzeug. Die Marke mit dem Stern ist vertreten durch Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim und Dupré Motorsport aus Schiffweiler. Wie das Team 75 Bernhard vom zweifachen Le-Mans-Sieger Timo Bernhard aus Bruchmühlbach-Miesau gehört Schütz Motorsport zu den Siegkandidaten des ADAC GT Masters, das man im Motorsport als Liga der Supersportwagen kennt. Im Rahmen dieser Rennserie fährt auch das saarländische Rennteam Dupré, allerdings in den Rennen der ADAC GT 4 Germany.

Zweibrücker Autohaus vor Ort

Weil Schütz und Dupré mit Mercedes-Rennfahrzeugen GT-Motorsport betreiben, ist auch das Zweibrücker Autohaus Reinhard vor Ort. „Der Mythos Sportwagen passt zu uns. Wir haben eine Reihe von Fahrzeugen dabei, die die Basis für die Rennautos von Schütz und Dupré bilden“, freut sich Reinhard Eder auf den Samstag mit Benzin im Blut.

In mehreren Fahrzeugklassen, von Tourenwagen über GT-Fahrzeugen bis hin zu Formelrennwagen, gehen die Autos mit ihren Fahrern auf die Strecke. Es gibt ein Training, eine Qualifikation und einen Finallauf.

Wer durch das Fahrerlager streift, sollte unbedingt die Augen aufhalten, um nicht eine Rarität zu übersehen. So gibt es Autos aus der Nascar Whelen Euroserie zu sehen. Hier fahren in der Regel Rennfahrer, wie Ex Formel 1 Weltmeister Jacques Villeneuve oder Ellen Lohr, einzige Gewinnerin eines Rennens zur Deutschen Tourenwagen Meisterschaft, in Vorjahresautos der legendären amerikanischen Nascar-Serie in Europa Rennen. Ein Porsche 356 A GT kommt auch nach Zweibrücken. Es ist ein Auto, das Filmfans vor allem deshalb nicht vergessen werden, weil der Filmstar James Dean im September 1955 in solch einem Sportwagen tödlich verunglückte. Schönere Erinnerungen verbreitet ein Audi S1 Quattro, in dem Hannu Mikkola für die Ingolstädter Weltmeister wurde. Es gibt aber noch viel mehr zu sehen.

