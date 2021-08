Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr, wird es am kommenden Samstag, 21. August, zur zweiten Auflage der Motorsportveranstaltung „Mythos Sportwagen“, auf dem Flugplatz in Zweibrücken kommen. Die Voraussetzungen am Triwo-Testcenter sind dafür geradezu prädestiniert. Kein Wunder, fanden hier einst Meisterschaftsläufe um den Supertourenwagencup statt.

Unter den angegebenen 70 Fahrzeugen und 40 Motorrädern sind spektakuläre, legendäre und aktuelle Motorsportler. Den Fans des Motorsports werden am Festivaltag unter anderem Fahrzeuge aus Formel- und GT-Meisterschaften vorgeführt. Ebenso stehen Boliden der Sport- und Tourenwagenmeisterschaft und aus der Nascar-Serie am Start. Oldtimer und Motorräder aus diversen Renn-Serien runden das Spektakel ab. „Der Besucher bekommt den ganzen Tag Motorsport zum Anfassen in einem offenen Fahrerlager. Der Sound der Motoren ist einzigartig“, heißt es von Veranstalterseite.

In einzelne Gruppen aufgeteilt, geht es für jeweils 25 Minuten auf den fünf Kilometerlangen Parcours mit Schikanen, Bergauf- und Bergabpassagen. Lautstärken von 138 Dezibel in der Spitze werden immer mal wieder erwartet, sodass durch die Geräuschkulisse, gepaart mit den irrwitzigen Geschwindigkeiten, echtes Rennsportgefühl aufkommen dürfte. Zum Programm gehören zudem das begehbare Fahrerlager mit Messecharakter, Flugvorführungen und Hubschrauberrundflüge. Wagemutige können als Copilot im Renn-Taxi − einem 520-PS-starken Porsche GT3 RS − mitfahren und für sich herausfinden, ob die Behauptung: „Nur fliegen ist schöner“, wirklich zutrifft. Zudem gibt es einen Rennsimulator, um sein eigenes fahrerisches Können zu testen.

Info

Das Treffen beginnt um 9.00 Uhr und endet um 18.00 Uhr. Damit ist aber nur das motorsportliche Geschehen beendet. Nach 18 Uhr, wenn die Motoren verstummt sind, übernimmt die Rock-Pop-Band Changes die Beschallung des Platzes.