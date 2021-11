Unter Telefon 06332 9760 sucht die Polizei nach zwei Männern, die offenbar versucht haben, einen älteren Herrn in Zweibrücken zu prellen. Ein unbekannter Mann Mitte 20 habe am Mittwochvormittag, 24. November, bei dem über 80-Jährigen geklingelt. Er zeigte sich über das frühere Berufsleben des Seniors gut informiert und behauptete, der Sohn einer ehemaligen Arbeitskollegin zu sein. Er hatte fünf Tüten mit Jacken dabei, die er dem Mann angeblich schenken wolle. Als zufällig die Tochter des Seniors anrief und erfuhr, dass ein fremder Mann im Haus war, sei dieser nervös geworden und überstürzt gegangen. Der Unbekannte stieg in einen silberfarbenen Mercedes A-Klasse mit Karlsruher Nummernschild zu. Der Wagen stand in der Nähe; am Steuer saß ein grauhaariger dicker Mann. Die Polizei traf das Duo nicht mehr an. In der Wohnung soll nichts gestohlen worden sein.