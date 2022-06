Am Samstagmorgen, 18. Juni, ist auf einer Wiese in der Nähe des Campingplatzes Königsbruch bei Homburg-Bruchhof ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Rettungskräfte vor Ort keine Personen antreffen. In Richtung der Kaiserslauterer Straße habe man keine weiteren brennenden Gegenstände gefunden. Jetzt sucht die Homburger Polizei unter Telefon 06841/1060 nach Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu möglichen Insassen geben können.