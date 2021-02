Wie die Polizei berichtet, haben vier dunkel gekleidete Personen mittleren Alters – nach Beobachtungen eines Zeugen zwei Männer und zwei Frauen – am Sonntagnachmittag das Mahnmal und die Mahntafel der ehemaligen jüdischen Synagoge mit je einem gelben Bettlaken verhüllt und sich und ihr „Werk“ im Anschluss per Handy fotografiert und ein Video angefertigt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden die vier Personen nicht mehr angetroffen. Ein Schaden entstand nach Angaben der Polizei nicht, sie stuft den Vorfall derzeit auch nicht als strafrechtlich relevant ein. Die Polizei bittet unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de um Hinweise, insbesondere zum möglichen Hintergrund des außergewöhnlichen Vorfalls.