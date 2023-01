Eine 39-jährige Frau soll sich im Juli 2022 mit ihren beiden Töchtern in die Tiefe gestürzt haben. Ihre dreijährige Tochter starb. Nun steht das Urteil fest: Die Frau muss in die Psychiatrie. Wegen einer schweren psychotischen Erkrankung ist sie schuldunfähig. „Wir verhandelten hier vor dem Schwurgericht einen Fall, der uns fassungslos macht“, sagte der Vorsitzende Richter Alfred Lauer. Er stützte sich auf die Ausführungen des Psychiaters. Er geht bei der Beschuldigten von einer schweren „krankhaften seelischen Störung“ aus und sieht Anzeichen für eine Schizophrenie. Verteidiger Walter Teusch sprach von einer „heimtückischen und grausamen Krankheit“, die sich „in den Körper einer Frau geschlichen“ habe. Der Vater der Kinder und Lebensgefährte der Frau musste mit eigenen Augen mit ansehen, wie sie sich mit den Kindern in die Tiefe stürzte. Trotzdem kann er ihr nicht böse sein.

Zum ausführlichen Artikel geht es hier