[Aktualisiert 15.35 Uhr] Nach einem Tötungsdelikt in Homburg-Einöd am Donnerstagmorgen ermittelten die Polizei und die Spurensicherung auf einem Feld in der Nähe eines Wohngebietes, Höhe Karl-Leibrock-Straße, im Homburger Ortsteil Einöd.

Gegen 7.10 Uhr meldete sich über den Notruf ein Mann bei der Polizei. Der Anrufer erzählte den Beamten, dass er gerade jemanden umgebracht hätte. Die Bluttat soll sich in der Nähe des Skaterparks im Homburger Stadtteil Einöd zugetragen haben. Mehrere Streifenwagen und Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Homburg rückten zu der angegebenen Stelle aus. Gleichzeitig wurden ein Notarzt und ein Rettungswagen nach Einöd geschickt.

Wiederbelebungsversuche scheitern

Die Angaben des Anrufers bestätigten sich. In einem Feld neben einem landwirtschaftlichen Weg lag blutüberströmt ein lebloser Mann auf dem Boden. Alle Rettungsversuche des Notarztes blieben vergeblich. Das Opfer war bereits seinen schweren Stichverletzungen erlegen.

Der mutmaßliche Täter, der zuvor den Notruf gewählt hatte und sich selbst zur Tat bekannte, stellte sich den Polizeibeamten noch am Ort des Geschehens. Der Mann ließ sich widerstandslos von den Polizisten festnehmen und wurde zur Vernehmung auf die Dienststelle nach Homburg gebracht.

Nach Angaben des 30-Jährigen gegenüber der Polizei hat er mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen. Die mutmaßliche Tatwaffe fanden die Ermittler wenige Meter vom Fundort der Leiche entfernt auf einem benachbarten Acker.

Polizei: Streit eskaliert

Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass es laut ihren Ermittlungen vor der Tat zwischen den Männern zu einem Streit gekommen war, der letztendlich eskalierte. Die Ursache des Streits wird noch ermittelt. Die beiden Deutschen wohnten beide im Saarpfalz-Kreis und kannten sich demnach. Der Tatverdächtige soll noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden, Ziel ist demnach eine Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt.

Das Gebiet rings um den Tatort in der Nähe des Einöder Skaterparks wurde von Polizei und Polizeilichem Ordnungsdienst weiträumig abgesperrt.