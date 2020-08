Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte die Zweibrücker Polizei am Mittwoch einen 31-Jährigen festnehmen, der den Beamten nicht ganz unbekannt war und im Baumarkt unter anderem zwei Zelte gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der Zeuge, wie der Mann am Baumarkt zwei Campingzelte aus einem Gebüsch zog und in seinem Auto verstaute. Die Beamten vermuten, dass der 31-Jährige die Zelte zuvor aus dem Verkaufszelt des Baumarktes gestohlen und in dem Gebüsch versteckt hatte. Die hinzugeeilten Polizisten wiesen zunächst einen Mitarbeiter des Baumarktes an, das Auto des mutmaßlichen Diebes mit einem Hubwagen zu blockieren. Bei der anschließenden Durchsuchung des nicht verschlossenen Fahrzeugs wurden die beiden Campingzelte (Verkaufspreis je 139 Euro), ein Rückstauventil (25 Euro) und ein Wasserverteiler (30 Euro) sichergestellt – alles im Baumarkt gestohlen. Ein Zeuge entdeckte den Mann im Eingangsbereich eines nahen Möbelhauses. Nach kurzer Suche im Möbelhaus nahmen ihn zwei Polizeibeamte fest. Laut Polizei handelt es sich bei dem 31-Jährigen um einen polizeibekannten Staatsbürger eines südosteuropäischen Landes. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro wurde der Mann freigelassen.