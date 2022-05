Vorschnell gespart wird nicht: Das Saartheater bietet mit neun Uraufführungen quer durch alle Sparten nicht nur gefällige Kost. Das ist mutig.

Im Gegensatz zum Pfalztheater kann das Saarländische Staatstheater mit bewährtem Führungspersonal in die neue Saison gehen. Und das zieht an einem Strang: Die Besucher müssen so viele Anreize wie möglich sehen, damit sie wiederkommen. Theater wie vor Corona ist die Losung, auch wenn sich die Saarbrücker formal ein anderes Motto gegeben haben: „Anders! In welcher Welt!“.

Sprachlich und inhaltlich liest sich die neue Spielzeit, die zwei Stücke mehr als in der Vorsaison bietet, durchaus spannend. Gleich mehrere Stücke befassen sich mit Computer und der digitalen Welt, bei Klassikern wie „Hamlet“ gibt es gleich zwei neue Interpretationen, junge Autoren und Dramaturgen bekommen eine Chance, die Grenzlage zu Frankreich wird mehr einbezogen als vorher – und all das bei massiv gestiegenen Produktionskosten. Es ist zu hoffen, dass das Konzept aufgeht, denn 2023/24 muss garantiert gespart werden – mit schwer kalkulierbaren Folgen.

Zu einem ausführlichen Bericht und einem Überblick über den Spielplan geht es hier.