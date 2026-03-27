Bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Niederauerbach im Gemeindehaus der Zwinglikirche wurden einige Mitglieder für 40 Jahre Treue geehrt.

Die Vorstandschaft des Vereins zeigte sich bei der Versammlung – diese fand am Tag des 57. Vereinsgeburtstags statt – zufrieden damit, wie das vergangene Jahr gelaufen ist. Der Verein habe zahlreiche Aktivitäten initiiert, organisiert und begleitet, sagte Vorsitzender Thomas Ewert. Ein fester Programmpunkt im Vereinskalender bleibt die Zeltkerwe.

Positiv bewertet wurde die Änderung beim Frühschoppen am Sonntagmorgen, den der Musikverein seit 2025 nach dem Zeltgottesdienst selbst musikalisch begleitet. Zuvor sorgten Kapellen anderer Vereine für Musik. Erfolgreich war auch der Secondhandbasar für Kinderkleider und Spielzeug am Sonntagnachmittag, der daher fortgeführt wird. Zudem gab es an drei Tagen Livemusik. Neben mehreren Auftritten standen Helfer- und Jahresfest, Vatertagswanderung, Fahrradtour sowie die Teilnahme am Volkstrauertag auf dem Programm.

Ewert betonte, dass der Verein nach wie vor einen geeigneten Probe- und Lagerraum in Niederauerbach sucht. Auch personell möchte der Verein wachsen. „Der Musikverein würde sich insbesondere beim tiefen Blech, also Posaune oder Horn, aber selbstverständlich bei allen anderen Instrumenten auch, über Unterstützung im Orchester freuen“, sagte Ewert. Aktuell bildet der Verein eine Saxofonistin aus. Die musikalische Leiterin Heike Ewert freute sich über ein sehr erfolgreiches und gutes musikalisches Jahr 2025. Neben regelmäßigen Proben haben die Musiker sieben Auftritte absolviert und ein Geburtstagsständchen sowie drei Hochzeitsständchen ermöglicht.

Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Pascal Bauer, Gerd Bauer und Jutta Bauer.