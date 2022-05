Wenn die Zweibrücker Rockband Purple Haze am selben Ort spielt wie Volker Rosin – dann heißt es: Der Musiksommer auf dem Ernstweilerhof geht wieder los. Er umfasst fünf Abendkonzerte ab 19 Uhr und ein Kinderkonzert ab 15 Uhr. Aber warum findet der Musiksommer diesmal nur im Juni statt?

Seit 2019 findet der Musiksommer auf dem Ernstweilerhof statt. Ausfallen wegen Corona musste er nie, da Sandra Matheis von Festlicht die Konzerte immer so gelegt hat, dass sie regelkonform über die Bühne gehen konnten. Was ist das Besondere an der Konzertreihe? „Das Drumherum ist uns total wichtig – die Atmosphäre und das Niveau. Das geht bei den Getränken los, es geht bei der Ausstattung weiter“, sagt Matheis. Das hat man auch schon in der Vergangenheit gemerkt – und gehört. Jetzt spielen wieder fünf Bands, die die Reihe alle mit ihrem eigenen Stil bereichern.

Am Donnerstag, 2. Juni, geht der Musiksommer in eine neue Runde. Es geht gleich so richtig rockig los: Die Zweibrücker Band Purple Haze feiert ihre Premiere auf dem Ernstweilerhof und unterhält die Zuhörer von 19 bis 22 Uhr. Matheis ist es wichtig, „immer auch eine regionale Band mit reinzunehmen“, wie sie sagt. Einlass zu den Konzerten ist immer eine Stunde vor Beginn.

Alle Konzerte im Juni

Im vergangenen Jahr fanden die Konzerte im Juli und August statt – warum sind sie dieses Jahr alle im Juni verankert? „Das hat ein bisschen Corona-Hintergrund“, erklärt Sandra Matheis. „Wir als Veranstalter müssen immer gucken: Was darf man wann?“ Wegen der Corona-Beschränkungen durften die Konzerte 2021 nämlich erst im Juli starten. Aber: „Das allererste Musiksommer-Konzert 2019 war tatsächlich auch im Juni. Also ist der Musiksommer dieses Jahr wieder da, wo er ursprünglich war.“ Das will Matheis auch so beibehalten. Vergangenes Jahr hatte sie für die diesjährige Konzertreihe noch mehr Konzerte in Planung. Aber da im Juli so viele Hochzeiten auf dem Hof nachgeholt werden, steht der Platz für mehr Konzerte schlicht nicht zur Verfügung. „Wir haben aber nicht weniger Konzerte als letztes Jahr“, stellt Matheis klar.

Vielleicht kann die Veranstalterin nächstes Jahr ihre Idee umsetzen, aus dem Musiksommer eine zeitlich länger gestreckte Konzertreihe zu machen. Die sechs Konzerte diesen Sommer sind vor allem eins: vielseitig. Das ist der Anspruch von Festlicht: ein Mix der Stilrichtungen. Purple Haze und Marvin Ventura gastieren zum ersten Mal auf dem Hof.

Die Ernstweilerhof-Band spielt

Für Pop, Soul und Funk sorgt die saarländische Band Changes am 9. Juni. Die hoffentlich an diesem Tag negativ getestete Band namens Corona sorgt für italienische Stimmung, während die Soulfamily sich, wie der Name schon sagt, dem Soul widmet. Diese Bands waren alle schon mal zu Gast beim Musiksommer. „Aber wir achten immer drauf, dass die Bands bei uns höchstens zwei Jahre hintereinander spielen“, sagt Matheis.

Eine Ausnahme gibt es aber: Die Band 4 on the Floor spielt das dritte Jahr in Folge. Matheis: „Es ist im Prinzip eine Ernstweilerhof-Band. Die haben sich quasi für den Hof zusammengewürfelt. Sie spielen in dieser Konstellation woanders nicht.“ Am selben Abend, von 19 bis 20 Uhr spielt auch Marvin Ventura. Er hat mit der Band eigentlich nichts zu tun. Aber: „Es könnte sich an dem Abend vielleicht was Gemeinsames ergeben“, sagt Matheis. 4 on the Floor sind dann von 20 bis 23 Uhr am Start.

Neu: ein eigener Koch

Neu ist auch die Küche des Ernstweilerhofs. Während der Konzerte gibt’s kulinarisches Fingerfood mit Flammkuchen, Gegrilltem und vegetarischen Sachen. Diese Gerichte werden nun „unter eigener Küchenregie“ gekocht. Denn ein eigener Koch stößt ab Juni zum Ernstweilerhof dazu. Bisher hatte man bei Events immer mit externen Caterern zusammengearbeitet.

Volker Rosin lässt die Kinder strahlen. Sein Konzert am Samstag, 4. Juni, ist eine Wiederholung vom vergangenen Jahr – da kam er so gut an, dass Festlicht ihn gleich wieder engagierte. Was ist sonst noch neu in diesem Jahr? Die Besucherbeschränkung von 300, wie sie voriges Jahr noch galt, ist ebenso wie die Datenerfassung aufgehoben. Es können also wieder viel mehr Leute kommen – auch spontan. Denn es gibt auch wieder eine Abendkasse. Karten vorab gibt es hier.

Die Konzerte

Donnerstag, 2. Juni, 19 bis 22 Uhr: Purple Haze (Zweibrücker Coverband, Rock)

Samstag, 4. Juni, ab 15 Uhr: Kinderkonzert mit Volker Rosin

Donnerstag, 9. Juni, 19 bis 22 Uhr: Changes (Coverband, Pop, Soul, Funk)

Mittwoch, 15. Juni, 19 bis 20 Uhr: Marvin Ventura, 20 bis 23 Uhr: 4 on the Floor

Donnerstag, 23. Juni, 19 bis 22 Uhr: Corona (Coverband mit italienischem Stil)

Donnerstag, 30. Juni, 19 bis 22 Uhr: Soulfamily