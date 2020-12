In der Herzog-Christian-Musikschule gibt es neben den gängigen 45-minütigen Unterrichtseinheiten für Gruppen nun auch halbstündigen Gruppenunterricht. Dies beriet der Kulturausschuss am Mittwoch vorerst einstimmig. Die endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat im Februar 2021.

Unterrichtsstunden von 30 Minuten Dauer würden auch von Gruppen nachgefragt, heißt es in der Beschlussvorlage. Bisher war der Unterricht ab zwei oder mehr Schülern in der Herzog-Christian-Musikschule grundsätzlich auf 45 Minuten festgelegt. Das soll sich mit der neuen Schulordnung jetzt ändern. Einzelunterricht ist laut Musikschulleiter Walther Theisohn schon seit Längerem in 30-Minuten-Einheiten möglich. Außerdem wird die Gruppenstärke angepasst: Bisher hatte sich der Gruppenunterricht aus sieben Musizierenden zusammengesetzt.

Zweiter Punkt in der Änderung der Schulordnung ist der Zahlungstermin für Musikschüler beziehungsweise deren Eltern: Nur noch einmal im Monat soll man die Gebühren für Musikschüler zahlen müssen. Vorher gab es noch die Möglichkeit, die Gebühren monatlich, halbjährlich oder jährlich zu zahlen. Durch Änderungen im Schuljahr, wie etwa Tarifwechsel, kam es jedoch laut Musikschule zu einem hohen bürokratischen Aufwand. Das soll der einmalige monatliche Zahlungstermin ändern.

Der Kulturausschuss stimmte den Änderungen der Schulordnung einstimmig zu.