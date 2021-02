Die städtische Herzog-Christian-Musikschule kann beim Unterricht der Zweier- und Dreiergruppen nun auch Kurse mit einer Dauer von 30 Minuten anbieten. Bisher waren nur 45 Minuten möglich.

Allerdings, so die Verwaltung in der Beschlussvorlage zur Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch, werden 30-Minuten-Einheiten verstärkt nachgefragt. Nicht mehr gefragt sei hingegen seit mehreren Jahren Gruppenunterricht mit über sieben Teilnehmern, weshalb dieser aus dem Programm genommen wird. Formate wie das Klassenmusizieren und die Musik-Grundkurse hätten dieses Angebot zwischenzeitlich ohnehin überflüssig gemacht. Grundkurse kosten künftig 17 Euro, der Gruppenunterricht beginnt ab 24 Euro. Die Gebühren müssen nun monatlich gezahlt werden. Bisher war es möglich, diese auch halbjährlich oder jährlich zu zahlen. Laut Verwaltung ändern sich die Gebühren für einzelne Schüler im Laufe eines Jahres aber so oft, dass die Rückrechnung zu viel Aufwand bedeute. Gründe für Änderungen können beispielsweise sein: Tarifwechsel, Rabatte beim Belegen mehrerer Kurse oder Sozialermäßigungen. Der Stadtrat stimmte den Änderungen einstimmig zu.