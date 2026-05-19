Das Klavier spielt ohne Pianistin, die Besucher greifen mit Würfeln in die Komposition ein und künstliche Intelligenz versucht sich mit zeitgenössischer Musik.

Die Musikfestspiele Saar unternehmen am Montagabend einen Ausflug in die Zukunft der Musik und das Publikum wird im großen Saal der VHS in Saarbrücken mehrfach gefordert.

Wer entscheidet, was passiert? Ab wann entscheidet ein System selbst und kann es das überhaupt? Die Musikfestspiele Saar öffnen sich dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und laden ein zu einem Lecture-Konzert, das als musikalisches Experiment konzipiert ist.

KI-Interessierte im Saal

Das Publikum schlägt sich tapfer. Offensichtlich befinden sich einige KI-Interessierte im Saal, die es mühelos schaffen, berühmte Kompositionen wie Ludwig van Beethovens 5. Sinfonie, Ravels „Bolero“ und Mozarts „Kleine Nachtmusik“ hinter einer Programmierschrift zu entziffern. Dabei sind bei dem Lilypond-Quiz – Lilypond ist eine Software für traditionellen Notensatz – nur Zahlen, Klammern und Worte aneinander gereiht.

Durch den Abend führen Martin Hennecke und Günes Oba Hennecke, beides ausgebildete Musiker, die erst einmal Mozarts berühmtes Würfelspiel demonstrieren, bei dem durch zufällige Zahlen Musik entsteht. Sie geben zu bedenken, dass das Musikgenie schon im Jahr 1791 „Ein Orgelstück für eine Uhr“ geschrieben habe, das für eine selbstspielende Orgel gedacht war. Vom analogen Ansatz, einer Würfel-Tabelle, geht es schnell ins digitale Reich und seine Möglichkeiten.

Kandinsky auf dem Prüfstand

Aber erst einmal prüft das Moderatorenpaar, ob das Publikum überhaupt menschengemachte Kunst von KI-generierter unterscheiden kann. Auf den Prüfstand kommt ein Gemälde des russischen Malers Wassily Kandinsky sowie Musik von Hans Werner Henze. Die Meinungen im Saal sind zwar konträr, aber eindeutig. Die meisten erkennen die Originale. Woran aber, will Martin Hennecke wissen. KI würde keine Dissonanzen hervorbringen, sondern Kantiges abrunden, lautet die einfache Erklärung.

Das Projekt basiert auf einer Idee zweier Studenten, Greta Emich und Ruben Kronenberg, die an der Universität in Köln studieren, wo Eva Behr, künstlerische Leiterin des Festivals, einen Lehrauftrag hat. Sie wollen erforschen, was Kunst sein kann, wenn Musik nicht mehr ausschließlich menschengemacht sei.

Inspiration Teilchenbeschleuniger

Dafür hat Martin Hennecke ein Instrument gebaut, mit dem er mit Sinustönen Polyrhythmen erzeugen kann. Dazu wurde er durch einen Teilchenbeschleuniger inspiriert. Ein Experiment, das an dem Abend nicht so recht überzeugen will. Denn was er generiert, ist ein monotones Klackern und ein Geräusch, das wie eine Bohrmaschine klingt.

Ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine kann dennoch interessante Ergebnisse erzielen. Das beweist der Abend. Besonders wenn ein selbstspielendes Klavier auf den Input von Sprachmodellen reagiert, während Pianistin Günes Oba Hennecke live dazu improvisiert. Im Grunde spielt sie mit sich selbst vierhändig, übernimmt die Rolle zweier Pianistinnen und ist gleichzeitig Produzentin der Musik. Wenn KI eingreife, könne sie loslassen und reflektieren, erklärt Günes Oba Hennecke. So könne sie beispielsweise individuelle Fingerübungen konzipieren, die sie in ihrer pädagogischen Arbeit einsetze. Seit 2023 leitet sie ein interdisziplinäres Musiktheaterprojekt für junge Menschen, insbesondere für solche mit erschwertem Zugang zur Kunst.

Erleichternde Erkenntnis

Ein Computer kann aus sich heraus eigentlich keinen echten Zufall erzeugen. Das ist die erleichternde Erkenntnis des Abends. „Der denkt sich nichts aus“, versichert Martin Henneke. Dafür brauche er Input aus der realen Welt. Ob er Überraschungsmomente innerhalb seiner KI-Forschung erlebt habe, fragt ihn Ruben Kronenberg, einer der Studenten, die das Projekt ins Leben gerufen haben. Nein, antwortet der. Alles sei vorhersehbar. Was ihn wirklich überraschen würde sei, wenn die KI tatsächlich Überraschendes hervorbringen könnte. Echte Kreativität habe immer ihren Platz, betont der Experte. Ohne Menschen würde KI im eigenen Saft schmoren und nicht mehr.