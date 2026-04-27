Die Musikfestspiele Saar bringen das Saarland zum Klingen. Vom 7. Mai bis 28. Juni wird dort ein facettenreicher Bogen an wirklich außergewöhnlicher Musik gespannt.

Seit 1989 gibt es das Klassik-Festival, das jedes Jahr über 11.000 Besucher zu seinen Konzerten lockt. in diesem Jahr werden über 30 Konzerte und zwei Exkursionen angeboten, Die Konzerte finden in jedem Winkel des Saarlandes statt, zwei davon sogar in Pfalz-Nähe, sowie in Lothringen, Luxemburg und Berlin.

Gleich am Donnerstag, 21. Mai, geht es im saarpfälzischen Gersheim , im Ortsteil Walsheim, unter die Erde. In dem historischen Gewölbekeller der Walsheim-Brauerei , die Ende des 19. Jahrhunderts den gesamten elsässisch-lothringischen Raum belieferte, tritt das Naghash Ensemble auf und präsentiert altarmenische Klänge in neuem Gewand. Die Werke des amerikanisch-armenischen Komponisten John Hodian vereinen traditionelle armenische Klänge mit Neuer Klassik und viel Jazzenergie. Ausgehend von mittelalterlichen armenischen Gedichten erschaffen drei Sängerinnen und vier Virtuosen an den traditionell armenischen Instrumenten wie Duduk, Oud und Dhol sowie einem westlichen Flügel eine Musik, die vertraut und fremd zugleich klingt.

Außerdem gibt es noch zweimal Musik in der Unterwelt. Ein Höhlenkonzert führt in die Tropfsteinhöhle Niedaltdorf Tropfsteinhöhle Niedaltdorf (gehört zu Rehlingen-Siersdorf) bei Saarlouis. Am Samstag, 20. Juni, erklingen in der 8000 Jahre alten Höhle atmosphärische Flötenklänge der Querflötistin Anna Sauter.

Im Gewölbe des Brauereikellers in Walsheim transformiert das Nagash Ensemble altarmenische Klänge ins 21. Jahrhundert. Archivfoto: BBL

Am darauffolgenden Samstag, 27. Juni, will Bernhard Leonardy, der Intendant der Musikfestspiele Saar, als Organist dem Gefühl der imposanten Homburger Schlossberghöhlen mit ihren schillernden Facetten nachspüren und es in Musik beschreiben. Für dieses Konzert wird die Festivalorgel der Musikfestspiele Saar zu hören sein, deren Klang auf einem Sampling der symphonischen Orgel des Orgelbaumeisters Aristide Cavaillé-Coll aus der Pariser Kathedrale Notre-Dame beruht. Dem Festspielmotto „Zwischenwelt“ nähert sich Leonardy mit Stücken von Johann Sebastian Bach, Edvard Grieg und Franz Liszt. Für alle drei unterirdischen Veranstaltungen wird trotz der hellen Jahreszeit warme Kleidung empfohlen.

„Alte Ordnungen geraten immer mehr ins Wanken, während neue noch nicht gefestigt sind“, beschreibt Pressesprecherin Eva Behr den Ansatz der diesjährigen Veranstaltung, die unter dem Motto „Zwischenwelten“ läuft. In dieser Schwebe gewinne die Kunst umso mehr an Bedeutung, weil sie in der Lage sei, Resonanzräume zu schaffen, erklärt sie. Die ausgewählten Werke und Programme würden eine Zeit widerspiegeln, in der Grenzen zwischen Epochen, Kulturen, Konzertorten sowie zwischen Mensch und Maschine und zwischen den Generationen verschwimmen.

Genau das zeigt sich schon beim Eröffnungskonzert am Freitag, 8. Mai, im mittelalterlichen Gemäuer der Merziger Kirche St. Peter . Das Vokalensemble Voces8, bestehend aus drei Sängerinnen und fünf Sängern, führt mit dem Programm „Nightfall“ durch die Nacht mit Stücken aus der Renaissance, Romantik sowie Pop und Jazz.

Bernhard Leonardy, Intendant der Musikfestspiele Saar und Organist, kommt in die Homburger Schlossberghöhlen. Foto: picture alliance/dpa

Ein außergewöhnliches Konzertformat liefert am Donnerstag, 4. Juni, auch die musikalische Weinwanderung bei Schengen . Die Konzertbesucher wandern durch das Weingut der Domaine Henri Ruppert mit Weinprobe und bekommen inmitten der Weinberge Schillers „Ode an die Freude“ zu hören. Das eingeladene Ensemble Mirabelle spielt aber nicht nur die Version von Beethoven, denn immerhin wurden diese Verse von gut 200 Komponisten vertont. Eine Auswahl davon wird das Streicher-Ensemble zur Aufführung bringen.

Höhepunkte des Festivalprogramms gibt es viele. Es spielt das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, die Deutsche Radio Philharmonie und Philippe Jaroussky mit dem Ensemble Artaserse. Ein besonderes Erlebnis wird sicherlich der Auftritt der Straßburger Philharmonie im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken . Auf der Bühne am See spielen das Orchester Werke von Sergej Prokofjew und Beethoven, aber auch ein Werk der noch jungen russisch-amerikanischen Komponistin Polina Nazaykinskaya.

Interessant wird es für junge Leute am Mittwoch, 17. Juni, im Flippermuseum in Neunkirchen-Wiebelskirchen , wenn die Perkussionskünstlerin Inby auftritt. Als Ein-Frau-Band arbeitet sie mit Alltagsgegenständen wie Wasserflaschen, Löffeln oder Kaugummis, um diese in hypnotische Elektropop-Klänge zu verwandeln – all das zwischen etwa 100 Unterhaltungsautomaten, die im Flippermuseum ausgestellt sind.

Das Nagash Ensemble spielt im Brauereikeller in Gersheim-Walsheim. Foto: Garegin Aghabekyan

Inby wird am Donnerstag, 18. Juni, noch einen Auftritt bei den Special Olympics haben. Die Festivalleitung sucht –apropos „Zwischenwelten“ – auch die Kooperation zum Sport, hier mit den Special Olympics als Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Auf der Open-Air-Bühne am Saarbrücker Tbilisser Platz wird die Landesschüler-Bigband mit Sängern der Zweite Chance Saarland und Inby auftreten.

Hervorzuheben ist das Konzert des Tansman String Quartetts, das am Dienstag, 23. Juni, in der Kapelle St. Joseph in Mettlach gastiert. Hier sind die Musiker wie auch der Konzertsaal außergewöhnlich. Den Namen hat das Quartett von dem polnischen Komponisten Alexandre Tansman, der 1986 verstorben ist und Einflüsse von Strawinsky mit polnischer Volksmusik kombiniert. Die vier Musikerinnen werden neben Werken des Namensgebers auch Kompositionen von Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert spielen, und das alles in einer Kapelle, die ursprünglich 1864 neben dem Schloss von Wallerfangen stand. Dann erbte Ernest Villeroy das Anwesen und da das Werkskrankenhaus von Villeroy & Boch in Mettlach keine Kirche hatte, wurde 1878 die Kapelle Stein für Stein abgebaut, um einige Kilometer weiter originalgetreu wiederaufgebaut zu werden. Sie wurde dann verziert mit Mosaiken und Terrakotta von Villeroy & Boch.

Einen Kunstgenuss erwartet die Besucher ebenfalls, wenn sich in der Saarbrücker Synagoge am Mittwoch, 3. Juni, Instrumente wie Mandoline und Akkordeon begegnen. Avi Avital, der mit der Mandoline die großen Konzertsäle der Welt eroberte und als erster Mandolinist überhaupt für den Klassik-Grammy nominiert war, spielt mit Akkordeon-Virtuosin Ksenija Siderova Sonaten von Mozart, impressionistische Werke von Fauré und Virtuoses von Pablo de Sarasate - auch wenn es für die kuriose Besetzung von Mandoline und Akkordeon kaum Originalwerke gibt.

Info

Die komplette Liste der Konzerte und Karten gibt es unter musikfestspiele-saar.de.