Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade geht die aktuelle Staffel von „The Voice Of Germany“ (TVOG) zu Ende, an der auch der Ex-Zweibrücker James Boyle teilgenommen hat. Und schon wieder sieht man den Sänger, der mittlerweile in Saarbrücken lebt, bundesweit. Diesmal auf Plakaten, auf denen Boyle für Corona-Impfungen wirbt. Hierfür gibt es aber nicht nur Applaus.

Es hätte kaum eine größere Plattform geben können, um zu bemerken, dass James Boyle, ein in Zweibrücken immer noch äußerst beliebter Rockmusiker,