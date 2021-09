Der Zweibrücker Schlagzeuger Lars Lunova gewinnt mit dem Musikvideo „Devilized“ der Hardrockband The Handsome Dogs den erstmals ausgeschrieben Musikaward in der Sparte Künstler und damit 2500 Euro. Unter den 30 Bands und Solisten, die Videos eingereicht hatten das Video mit rund 2500 Stimmen in der Online-Abstimmung die Nase vorn. Es fällt durch ungewöhnliche Kameraperspektiven und Farben auf. Zu dem Video gibt es auch ein Making of. Der Bezriksverband hatte den Preis ausgelobt, um Musiker in der Pandemie zu unterstützen. Jeder Teilnehmer bekommt 200 Euro als Anerkennung, der Drittplatzierte 500 und der Zweitplatzierte 1000. Alle Videos sind noch verfügbar im Netz,